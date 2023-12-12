Трамп: только я могу гарантировать, что третьей мировой не будет

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз пообещал предотвратить третью мировую войну. Об этом пишет РИА «Новости».

Трамп назвал политика, который сможет предотвратить третью мировую войну
© globallookpress.com

По данным агентства, во вторник, 12 декабря, пройдет встреча главы США Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Кроме того, украинский политик встретится с сенаторами и спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

«Сегодняшняя встреча Джо Байдена с Зеленским - напоминание, что только Трамп сможет гарантировать, что мы избежим третьей мировой войны», — подчеркнул экс-президент.

Назван фаворит президентской гонки в США

Напомним, что в июле Трамп в ходе предвыборной кампании выступил с аналогичными заявлениями. Кроме того, он пообещал за сутки прекратить конфликт на Украине.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости