Трамп назвал политика, который сможет предотвратить третью мировую войну

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз пообещал предотвратить третью мировую войну. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, во вторник, 12 декабря, пройдет встреча главы США Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Кроме того, украинский политик встретится с сенаторами и спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

«Сегодняшняя встреча Джо Байдена с Зеленским - напоминание, что только Трамп сможет гарантировать, что мы избежим третьей мировой войны», — подчеркнул экс-президент.