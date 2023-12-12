Трамп назвал политика, который сможет предотвратить третью мировую войну

Трамп: только я могу гарантировать, что третьей мировой не будет
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз пообещал предотвратить третью мировую войну. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, во вторник, 12 декабря, пройдет встреча главы США Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Кроме того, украинский политик встретится с сенаторами и спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
«Сегодняшняя встреча Джо Байдена с Зеленским - напоминание, что только Трамп сможет гарантировать, что мы избежим третьей мировой войны», — подчеркнул экс-президент.
Напомним, что в июле Трамп в ходе предвыборной кампании выступил с аналогичными заявлениями. Кроме того, он пообещал за сутки прекратить конфликт на Украине.
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