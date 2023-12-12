Спикер Джонсон назвал условие выделения новой военной помощи Украине

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что ответов Белого дома мало для утверждения нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на BBC.

По словам Джонсона, граждане США находятся на стороне Украины и не поддерживают действия властей России, но для утверждения нового дорогостоящего пакета военной помощи нужна более «внятная» стратегия Белого дома. При этом спикер считает, что ответы Вашингтона на подобные вопросы «пока были недостаточными».

Джонсон также добавил, что администрация президента США Джо Байдена просит на военную помощь Украине миллиарды долларов «без какого-либо контроля», при этом не имея чёткой стратегии для победы Украины в конфликте. Спикер также указал на проблему в области защиты границ США, которая является «абсолютной катастрофой». По словам Джонсона, члены республиканской партии в палате представителей не станут утверждать новый пакет помощи Киеву, пока не будет решена проблема с границами США.