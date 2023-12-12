В Конгрессе США назвали тему важнее Украины
Контроль за южной границей США сейчас намного важнее Украины для республиканцев, заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Его слова приводит ТАСС.
Как заявил спикер Палаты представителей, национальная безопасность «начинается на наших границах».
По мнению Джонсона, нынешняя администрация Белого дома не сделала ничего вразумительного для контроля над границей с Мексикой, в то время как запрашивает миллиарды долларов на помощь Украине.
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