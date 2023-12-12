В Конгрессе США назвали тему важнее Украины

Контроль за южной границей США сейчас намного важнее Украины для республиканцев, заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Его слова приводит ТАСС.

В Конгрессе США назвали тему важнее Украины
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Как заявил спикер Палаты представителей, национальная безопасность «начинается на наших границах».

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По мнению Джонсона, нынешняя администрация Белого дома не сделала ничего вразумительного для контроля над границей с Мексикой, в то время как запрашивает миллиарды долларов на помощь Украине.

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