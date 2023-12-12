В Конгрессе США назвали тему важнее Украины

Контроль за южной границей США сейчас намного важнее Украины для республиканцев, заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон . Его слова приводит ТАСС.

По мнению Джонсона, нынешняя администрация Белого дома не сделала ничего вразумительного для контроля над границей с Мексикой, в то время как запрашивает миллиарды долларов на помощь Украине.