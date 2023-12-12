В Раде назвали одну из основных проблем мобилизации для ВСУ

Депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская заявила, что возраст мобилизованных является проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку мужчины 45-50 лет и старше недостаточно выносливы физически или часто имеют болезни. Об этом сообщает ТАСС.

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По ее словам, призванные мужчины в возрасте за 45-50 лет не смогут показать физическую результативность, как мужчины 30-35 лет. Она подчеркнула, что командирам тяжело командовать теми, у кого есть зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе.

Бобровая подчеркнула, что комплектация украинской армии проводится по принципу количества, а не качества. Парламентарий также признала существования проблем с вручениям повесток.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в Сухопутных войсках страны служат более 600 тысяч военнослужащих.