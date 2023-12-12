Турецкий депутат потерял сознание во время речи против Израиля

Турецкий депутат Хасан Битмез эмоционально выступал в парламенте с критикой Израиля. Внезапно он потерял сознание и упал на бетонный пол, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, свое выступление парламентарий закончил фразой «Даже если вы избежите мук совести, вы не избежите мук истории».

Отмечается, что врачи обследовали Битмеза, провели реанимационные мероприятия, а затем госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время он находится в больнице в критическом состоянии. Медики диагностировали у парламентария инфаркт.