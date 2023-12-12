Сийярто оценил готовность Украины к вступлению в ЕС

Сийярто заявил, что Венгрия не торгуется по поводу вступления Украины в ЕС
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не торгуется по поводу вступления Украины в Евросоюз (ЕС), а действительно не считает, что стороны готовы к переговорам о присоединении Киева к альянсу. Об этом сообщает Hírado.
Такое заявление он сделал после заседания Совета ЕС по общим делам. По словам Сийярто, такими заявлениями Венгрия не ищет для себя выгоды, но указывает на неготовность Украины и ЕС к началу переговоров.
«Заключим ли мы какой-нибудь компромисс в связи с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС? Еще раз хочу сказать, это не тактический вопрос. Поскольку этот вопрос сам по себе, он ни с чем не связан и связан не будет, не о чем и говорить. Мы не принимаем участие ни в каком торге, поиске компромиссов, купле-продаже. Вопрос об Украине и ее связях с ЕС имеет историческое значение, стоит сам по себе и не зависит ни от какого другого вопроса», — заявил он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что помеха на вступление его страны в Евросоюз со стороны Венгрии отпала.