Сийярто оценил готовность Украины к вступлению в ЕС

«Заключим ли мы какой-нибудь компромисс в связи с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС? Еще раз хочу сказать, это не тактический вопрос. Поскольку этот вопрос сам по себе, он ни с чем не связан и связан не будет, не о чем и говорить. Мы не принимаем участие ни в каком торге, поиске компромиссов, купле-продаже. Вопрос об Украине и ее связях с ЕС имеет историческое значение, стоит сам по себе и не зависит ни от какого другого вопроса», — заявил он.