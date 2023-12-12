Назван фаворит президентской гонки в США

Бывший американский лидер Дональд Трамп является фаворитом президентской гонки в Соединенных Штатах, следует из опубликованного Reuters опроса. По его результатам, 38% граждан считают, что победу на выборах 2024 года одержит Трамп. При этом в поддержку действующего главы государства Джо Байдена высказались 36% голосов.

Как пишет издание, предстоящий «матч-реванш» между Трампом и Байденом в следующем году будет напряженным, поскольку оба кандидата «обременены серьезными уязвимостями, которые могут стоить им Белого дома». Часть избирателей сомневается в кандидатуре Байдена на следующий президентский срок из-за проблем с экономикой в стране и опасений по поводу безопасности американо-мексиканской границы и преступности.