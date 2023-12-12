В польском Сейме депутат потушил огнетушителем ханукальные свечи

Крайне правый депутат Гжегож Браун в здании Сейма затушил огнетушителем ханукальные свечи. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным издания, во время празднования в польском парламенте еврейской Хануки Браун ворвался в зал с огнетушителем и затушил свечи, зажжение которых является центральной частью праздника. Сразу после этого в Сейме поднялся переполох, всех людей из здания эвакуировали.

Позже спикер польского парламента Шимон Холовня осудил произошедшее, отстранил Брауна от заседания и приказал ему покинуть здание Сейма.

«Это акт грубости, агрессии и глупости. Ничего подобного здесь не происходило уже давно. И это никогда больше не повторится. Пока я являюсь спикером парламента в нем не будет терпимости к антисемитскому и ксенофобскому поведению», — сказал Холовня.