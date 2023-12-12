Рада может принять закон, запрещающий Украинскую православную церковь

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефану заявил, что закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), парламент может принять уже в начале следующего года. Об этом сообщает "Страна.ua".

Рада может принять закон, запрещающий Украинскую православную церковь
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По его словам, парламентарии должны привести решения, консультации, принять решение, каким образом внести предложение во втором чтении.

Стефанчук выразил надежду на то, что законопроект может быть принят в начале 2024 года. До этого стало известно, что принятый Верховной радой в первом чтении законопроект о запрете Украиной православной церкви (УПЦ) не соответствует Европейской конвенции по правам человека и конституции страны.

В самом проекте закона об УПЦ речь не идет, но там считают, что его происхождение, медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что этот закон будут применять к УПЦ.

В УПЦ отметили, что религиоведческая экспертиза, уголовные производства и национальная безопасность не являются основанием для ограничения права на свободу вероисповедания.

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