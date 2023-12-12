В конгрессе США описали впечатления от выступления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский избежал дебатов с американскими сенаторами по иммиграционным вопросам. Об этом пишет CNN со ссылкой на рассказы сенаторов.

Отмечается, что политик сосредоточился только на описании потребностей Украины в американской помощи и ее важности.

При этом политик проигнорировал то, то республиканцы в конгрессе поставили ужесточение иммиграционной политики на границе с Мексикой условием одобрения нового транша финансовой помощи Киеву.