В конгрессе США описали впечатления от выступления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский избежал дебатов с американскими сенаторами по иммиграционным вопросам. Об этом пишет CNN со ссылкой на рассказы сенаторов.
Отмечается, что политик сосредоточился только на описании потребностей Украины в американской помощи и ее важности.
При этом политик проигнорировал то, то республиканцы в конгрессе поставили ужесточение иммиграционной политики на границе с Мексикой условием одобрения нового транша финансовой помощи Киеву.
До этого в сенате США завершилась закрытая встреча Зеленского с конгрессменами. По словам сенатора-республиканца Тома Уиллиса, Зеленский разубедил людей в том, что на предоставленные украинской стороне деньги будут приобретены яхты, а также представил сенаторам реформы, которые были разработаны Международным валютным фондом и Евросоюзом.