В США назвали причину расширения санкций против России

Власти США внесли ряд компаний и сухогрузов в санкционный список по РФ с целью пресечения мнимого сотрудничества России и КНДР в военно-технической сфере, пишет ТАСС со ссылкой на справочные документы Госдепа.

В документах отмечается, что Вашингтон намеревается «пресечь поставки боеприпасов между Россией и КНДР». В связи с этим в список были включены «несколько судоходных компаний и связанных с ними судов, которые участвовали в передаче боеприпасов между КНДР и Российской Федерацией».

Кроме того, Соединенные Штаты ввели ограничения против фирм из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в связи с тем, что они, по мнению Вашингтона, позволяют России обходить экономические ограничения.