В США назвали выступление Зеленского в конгрессе «старым хламом»
Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе США не сказал ничего нового. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт, передает The New York Times.
По его словам, сенаторы и спикер палаты представителей США ожидали услышать от Зеленского что-то новое, но этого не произошло.
«Это все тот же старый хлам», — отметил Шмитт.
В связи с этим сенатор выразил недовольство тем, что вместо известий о безопасности границ США от американского президента Джо Байдена конгрессу пришлось обсуждать территории Украины с Зеленским.
Ранее сообщалось о прибытии в конгресс США Зеленского. Предполагается, что целью его визита было уговорить американских законодателей не прекращать помощь Украине
Рамблер: главные новости