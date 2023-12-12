Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе США не сказал ничего нового. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт, передает The New York Times.

По его словам, сенаторы и спикер палаты представителей США ожидали услышать от Зеленского что-то новое, но этого не произошло.

«Это все тот же старый хлам», — отметил Шмитт.

В связи с этим сенатор выразил недовольство тем, что вместо известий о безопасности границ США от американского президента Джо Байдена конгрессу пришлось обсуждать территории Украины с Зеленским.