Белый дом: Байден не примет ультиматум Конгресса по Украине

Президент США Джо Байден не примет ультимативных требований Конгресса в вопросах выделения помощи Украине и принятия мер по охране границы с Мексикой, заявил его помощник на национальной безопасности Джейк Салливан на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal. При этом он добавил, что глава государства настроен на достижение компромисса с законодателями,

© The White House

Президент Байден говорил, что он готов к переговорам для достижения двухпартийной договоренности по юго-западной границе и выступал в их поддержку. Но президент Байден также говорил, что его администрация не готова просто принять ультимативные требования, пока помощь Украине удерживается в заложниках, — сказал Салливан.

Он также отметил, что необходимо «проработать вопросы, касающиеся пограничной политики и ресурсов» и президент к этому готов. Однако, при этом Байден настаивает на том, что США не могут оставить Украину.

Ранее американские СМИ сообщили, что законодатели США вряд ли смогут до конца текущего года договориться о выделении Украине дополнительной помощи. Сенат США планирует уйти на рождественские каникулы 15 декабря, и на принятие решения остаются считаные дни.