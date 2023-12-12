В США построили подземный бункер на случай апокалипсиса

В США построили подземный бункер на десять тысяч человек на случай апокалипсиса
Американская компания Vivos построила подземный бункер на случай апокалипсиса, он может вместить до десяти тысяч человек. Об этом сообщает Metro.
Уточняется, что бункер был сооружен на месте бывшей военной базы в горах штата Южная Дакота. По словам исполнительного директора Vivos Данте Вичино, забронировать себе место в нем на случай апокалипсиса могут все желающие — стоимость одного места в нем составляет 55 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей). Он отметил, что бункер рассчитан на автономную работу без связи с поверхностью в течении, по меньшей мере, одного года.
В качестве причин его строительства Вичино назвал угрозу COVID-19, конфликт на Украине и напряженность в отношениях США с Китаем и Ближним Востоком.
В Metro указали, что аналогичный бункер есть также в штате Индиана. Одно место в нем обойдется желающим в 35 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей). Кроме того подобный бункер строится в Германии.