Нетаньяху заявил о полной поддержке от США по вопросу Газы

Такое заявление Нетаньяху сделал во время видеообращения, которое опубликовала его канцелярия. Премьер добавил, что Израиль также получил поддержку от США в вопросе снижения международного давления.

«Я очень ценю американскую поддержку в уничтожении ХАМАС и возвращении наших заложников. После интенсивного общения с президентом Байденом и его командой мы получили полную поддержку наземной операции и ослабление международного давления по поводу окончания войны», — рассказал он.

При этом Нетаньяху признал, что на данный момент Израиль и США ещё не достигли согласия по поводу того, что станет с сектором Газа после окончания боевых действий. Он подчеркнул, что надеется найти соглашение с США и в этом вопросе, однако Израиль, по его словам, не допустит сохранения власти палестинского движения ХАМАС в регионе.