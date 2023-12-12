Нетаньяху заявил о полной поддержке от США по вопросу Газы

Нетаньяху заявил, что Израиль добился полной поддержки наземной операции от США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны добились полной поддержки наземной операции в секторе Газа от США. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Нетаньяху сделал во время видеообращения, которое опубликовала его канцелярия. Премьер добавил, что Израиль также получил поддержку от США в вопросе снижения международного давления.
«Я очень ценю американскую поддержку в уничтожении ХАМАС и возвращении наших заложников. После интенсивного общения с президентом Байденом и его командой мы получили полную поддержку наземной операции и ослабление международного давления по поводу окончания войны», — рассказал он.
При этом Нетаньяху признал, что на данный момент Израиль и США ещё не достигли согласия по поводу того, что станет с сектором Газа после окончания боевых действий. Он подчеркнул, что надеется найти соглашение с США и в этом вопросе, однако Израиль, по его словам, не допустит сохранения власти палестинского движения ХАМАС в регионе.
«После огромной жертвы, принесенной нашим гражданским населением и нашими военнослужащими, я не допущу прихода в Газу тех, кто учит терроризму, поддерживает терроризм и финансирует терроризм», — подытожил он.
Ранее Нетаньяху заявил о «начале конца» ХАМАС.