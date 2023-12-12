В Ирландии одобрили сокращение еженедельного пособия беженцам с Украины

Власти Ирландии одобрили сокращение еженедельного пособия, которые выплачивается беженцам с Украины с 220 до 38,8 евро. Об этом сообщает RTE.

По данным телерадиокомпании, новоприбывшие украинцы будут получать сокращенное еженедельное пособие до тех пор, пока будут жить в государственном жилье. Если они покинуть его, то сумма выплат вновь будет составлять 220 евро.

Кроме того власти Ирландии одобрили ограничение срока предоставления госжилья беженцам из Украины до 90 дней.

«Изменения начнут действовать к концу января 2024 года», — говорится в тексте.