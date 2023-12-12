Назарбаев: Мир близок к ядерной катастрофе как никогда

«Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно», — заявил Назарбаев. Lenta.ru

Он также напомнил, что в марте 2019 года добровольно сложил полномочия главы Казахстана и сейчас не занимает никаких постов. "Но как человек, который посвятил всю сознательную жизнь служению своей стране и находился в гуще событий, я всегда буду размышлять о состоянии и будущем того мира, в котором предстоит жить нам, нашим детям и внукам. В целом я убежден, что в мировой политике нет альтернатив выстраиванию диалога, если мы хотим избежать глобального конфликта", - подчеркнул бывший президент. ТАСС