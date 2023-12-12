Нетаньяху: Израиль добился от США полной поддержки операции в Газе

Нетаньяху: Израиль добился от США полной поддержки наземной операции в ГазеТАСС12 декабря, 17:56Израиль добился от США полной поддержки наземной операции в Газе и снижения международного давления по поводу войны - Нетаньяху.© globallookpress.comИзраиль не повторит ошибку соглашений Осло, в секторе Газа по завершении военной операции не будет власти ХАМАС или ФАТХ - НетаньяхуНовость дополняетсяВ мире, Хамас, ФАТХГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиПочти все опрошенные посетители выставки "Россия" испытывают гордость за странуНа Украине намерены просить ЕС продлить "транспортный безвиз" несмотря на позицию соседейСМИ: хакеры взломали аккаунт первой леди Бразилии в соцсети X