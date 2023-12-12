Нетаньяху: Израиль добился от США полной поддержки операции в Газе

Израиль добился от США полной поддержки наземной операции в Газе и снижения международного давления по поводу войны - Нетаньяху.

Израиль не повторит ошибку соглашений Осло, в секторе Газа по завершении военной операции не будет власти ХАМАС или ФАТХ - Нетаньяху