Нетаньяху: Израиль добился от США полной поддержки наземной операции в Газе

Израиль добился от США полной поддержки наземной операции в Газе и снижения международного давления по поводу войны - Нетаньяху.

Нетаньяху: Израиль добился от США полной поддержки операции в Газе
© globallookpress.com

Израиль не повторит ошибку соглашений Осло, в секторе Газа по завершении военной операции не будет власти ХАМАС или ФАТХ - Нетаньяху

Новость дополняется