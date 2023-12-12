Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, в период с 2016 по 2019 год потратил $872 тыс. на разгульную жизнь: проституток, онлайн-порнографию и наркотики, пишет Newsweek со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, Байден-младший также не жалел деньги на аренду роскошных автомобилей, дорогие отели, аренду недвижимости.

Таким образом, отметил автор статьи, Хантер тратил денежные средства «на всё, кроме уплаты своих налогов». Он добавил, что сын президента уклонился от уплаты налогов на $1,4 млн.

Напомним, что 7 декабря в Калифорнии Хантера обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год.