Названа причина масштабного сбоя у «Киевстара»

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за хакерской атаки на оператора мобильной связи «Киевстар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Согласно имеющейся информации, уголовное дело возбуждено по восьми статьям. Среди них есть посягательство на территориальную целостность страны, госизмена, диверсия, а также нарушение законов войны. Кроме того, СБУ рассматривает причастность к хакерской атаке российских спецслужб.