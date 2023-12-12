На Украине возбудили дело из-за хакерской атаки на оператора «Киевстар»

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за хакерской атаки на оператора мобильной связи «Киевстар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Названа причина масштабного сбоя у «Киевстара»
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Согласно имеющейся информации, уголовное дело возбуждено по восьми статьям. Среди них есть посягательство на территориальную целостность страны, госизмена, диверсия, а также нарушение законов войны. Кроме того, СБУ рассматривает причастность к хакерской атаке российских спецслужб.

«Киевстар» — один из крупнейших национальных операторов мобильной связи Украины. Ранее у компании начались масштабные сбои, которые привели к отключению системного роуминга и проблемам в работе сервисов украинских банков. Позже гендиректор компании заявил, что причиной неполадок стала кибератака, в результате которой была частично разрушена IT-инфраструктура «Киевстар».

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