Названа причина масштабного сбоя у «Киевстара»

На Украине возбудили дело из-за хакерской атаки на оператора «Киевстар»
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за хакерской атаки на оператора мобильной связи «Киевстар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Согласно имеющейся информации, уголовное дело возбуждено по восьми статьям. Среди них есть посягательство на территориальную целостность страны, госизмена, диверсия, а также нарушение законов войны. Кроме того, СБУ рассматривает причастность к хакерской атаке российских спецслужб.
«Киевстар» — один из крупнейших национальных операторов мобильной связи Украины. Ранее у компании начались масштабные сбои, которые привели к отключению системного роуминга и проблемам в работе сервисов украинских банков. Позже гендиректор компании заявил, что причиной неполадок стала кибератака, в результате которой была частично разрушена IT-инфраструктура «Киевстар».