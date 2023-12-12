Отсидевший по ошибке мужчина потребовал возмещения ущерба на $50 млн

В США невиновный мужчина, который отсидел 27 лет в тюрьме за чужое преступление, потребовал от властей 50 миллионов долларов (4,4 миллиарда рублей) компенсации. Lenta.ru
Уточняется, что Томас Малик был приговорен к тюремному заключению по делу об убийстве в 1995 году, в 2022 году прокуратура сняла обвинения и постановила, что приговор был основаны на ложных показаниях и недостоверных доказательствах. RT на русском
Малик является одним из трех мужчин, которые провели почти 30 лет в тюрьме, прежде чем прокуратура в прошлом году отклонила все три обвинительных приговора по делу об убийстве продавца жетонов в метро Гарри Кауфмана. Городской юридический департамент заявил, что рассмотрит иск Малика. Двое других сообвиняемых - Винсент Эллерб и Джеймс Айронс - также потребовали компенсации, размер которой не уточняется. Российская газета