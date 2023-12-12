Хакеры взломали аккаунт первой леди Бразилии в соцсети X

Хакеры взломали учетную запись первой леди Бразилии Розанжелы Лулы да Силвы в социальной сети X ("икс", ранее Twitter), федеральная полиция занимается расследованием случившегося. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

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По его информации, на странице Розанжелы Лулы да Силвы было размещено большое количество сторонних изображений, в том числе "порнографического и женоненавистнического характера", также содержавших ненормативную лексику и оскорбления.

Как заявил каналу бразильский юрист, специализирующийся на цифровом праве, Марселу Крешпу, в Бразилии размещение подобных постов в соцсетях считается преступлением. В соответствии с Уголовным кодексом Бразилии предусмотрена ответственность за взлом чужого компьютерного устройства в виде лишения свободы на срок от одного до четырех лет.