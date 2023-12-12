В Польше заявили, что ситуация на Украине мешает Байдену
Политическая ставка президента США Джо Байден на Украину может помешать его рейтингу перед выборами. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.
По мнению автора публикации, текущая ситуация в зоне СВО отрицательно влияет на рейтинг Байдена. Помимо этого, оказывать финансовую и военную помощь Украине больше не хотят республиканцы, которые имеют большинство в Сенате. Источник отмечает, что всё это подталкивает Байдена к инициации переговоров между сторонами конфликта.
«Украина территории не отвоевала, а Россия <…> даже особо не ослабела. Путин чувствует себя превосходно, а в Саудовской Аравии его только что встретили с величайшими почестями. <…> Все это мощно бьет по Джо Байдену, который на Украину вообще и на Владимира Зеленского в частности сделал очень большую политическую ставку», — сообщает издание.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям заявил, что президент США Джо Байден планирует встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться вопрос текущей ситуации в зоне СВО.