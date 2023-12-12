В Польше заявили, что ситуация на Украине мешает Байдену

«Украина территории не отвоевала, а Россия <…> даже особо не ослабела. Путин чувствует себя превосходно, а в Саудовской Аравии его только что встретили с величайшими почестями. <…> Все это мощно бьет по Джо Байдену, который на Украину вообще и на Владимира Зеленского в частности сделал очень большую политическую ставку», — сообщает издание.