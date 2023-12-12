В Польше заявили, что ситуация на Украине мешает Байдену

Политическая ставка президента США Джо Байден на Украину может помешать его рейтингу перед выборами. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.

В Польше заявили, что ситуация на Украине мешает Байдену
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По мнению автора публикации, текущая ситуация в зоне СВО отрицательно влияет на рейтинг Байдена. Помимо этого, оказывать финансовую и военную помощь Украине больше не хотят республиканцы, которые имеют большинство в Сенате. Источник отмечает, что всё это подталкивает Байдена к инициации переговоров между сторонами конфликта.

«Украина территории не отвоевала, а Россия <…> даже особо не ослабела. Путин чувствует себя превосходно, а в Саудовской Аравии его только что встретили с величайшими почестями. <…> Все это мощно бьет по Джо Байдену, который на Украину вообще и на Владимира Зеленского в частности сделал очень большую политическую ставку», — сообщает издание.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям заявил, что президент США Джо Байден планирует встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться вопрос текущей ситуации в зоне СВО.

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