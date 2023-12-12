На Украине оценили угрозу вступлению страны в ЕС со стороны Венгрии

«Есть страна, которая хочет более медленный процесс вступления Украины в ЕС. Это Венгрия. Вчера по результатам моего разговора с министром иностранных дел Венгрии [Петером Сийярто] однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята», — оценил он угрозу с венгерской стороны.