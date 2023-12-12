В Белом доме рассказали об остатках средств для поддержки Украины

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты располагают деньгами на «пару недель» поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, президент США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещает ему «упорно работать» над запросом на дополнительный ассигнования у конгресса.

Он подчеркнул, что если деньги закончатся, то без них американская сторона сможет сделать немногое, дополнительное финансирование необходимо, ведь у США «осталась еще пара недель».

Кирби добавил, что Вашингтон планирует выделить Украине два пакета военной помощи до конца 2023 года, после чего средства будут исчерпаны.