Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили

Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество и перенес этот вопрос на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.

Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.