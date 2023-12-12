Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили

Совет Евросоюза перенес решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на саммит 14 декабря
Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество и перенес этот вопрос на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.
Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.
Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.
Он также заметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.