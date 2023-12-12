Сейм Польши выдвинул вотум доверия правительству Туска

Отмечается, что оппозиционные фракции «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Против выступила правящая партия «Право и справедливость» и коалиция «Конфедерация». При этом глава государства Анджей Дуда обещал привести к присяге правительство Туска 13 декабря. Газета.Ru