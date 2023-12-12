Правительство Финляндии решило открыть два КПП на границе с Россией, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. Lenta.ru
Кроме того, глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила, что с 14 декабря будут открыты КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе с Россией. Решение будет действительно в течение месяца – до 14 января. Москва24
Ранее глава финского министерства иностранных дел России Элина Валтонен заявила, что Финляндия поэтапно планирует открыть границу с Российской Федерацией, если ситуация нормализуется. Газета.Ru