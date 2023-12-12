Названо имя главного «политического кошмара» Евросоюза

Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана остается главой проблемой для Евросоюза на переговорах о финансировании поставок вооружения для Украины. Такое мнение высказал РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предлагаемые варианты решения украинского вопроса не проработаны детально, по ним нет стратегического консенсуса в рамках объединения. Министр добавил, что Будапешт не поддастся давлению со стороны лидеров стран, входящих в ЕС, и будет действовать в своих интересах.

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В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу с призывом не инициировать обсуждения о членстве Украины на предстоящем саммите в Брюсселе. По его мнению, ЕС необходимо поднять данный вопрос через пять — десять лет. Также Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева.

«Главной проблемой для президента Совета (ЕС Шарля Мишеля. – Прим. ред.) в конце недели будет являться — как всегда — его политический кошмар, который не верит в европейские «ценности» и отказывается осуждать Россию: Виктор Орбан, премьер Венгрии», — констатировал Пьер Анро.

Он напомнил, что ЕС необходимо единогласное решение, чтобы одобрить финансирование для Украины и начать процесс принятия ее в объединение, однако «Орбан четко говорит "нет"».

По его словам, на позицию венгерского политика не смогли оказать влияние ни встречи с Шарлем Мишелем и с Владимиром Зеленским, ни готовность Еврокомиссии разблокировать предназначенные для Будапешта 10 миллиардов евро. А вслед за Венгрией недовольство по поводу поддержки Евросоюзом Украины растет и в других европейских странах.

«За ним, несомненно, последует и Словакия. В большинстве других стран-членов ЕС есть сильные меньшинства, которые не согласны с Европейской комиссией по вопросу Украины, финансирования ее армии и ее вступления в ЕС», — заявил эксперт, заметив, что цель поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» становится все более труднодостижимой.