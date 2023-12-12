Названо имя главного «политического кошмара» Евросоюза

Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана остается главой проблемой для Евросоюза на переговорах о финансировании поставок вооружения для Украины. Такое мнение высказал РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.

Названо имя главного «политического кошмара» Евросоюза
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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предлагаемые варианты решения украинского вопроса не проработаны детально, по ним нет стратегического консенсуса в рамках объединения. Министр добавил, что Будапешт не поддастся давлению со стороны лидеров стран, входящих в ЕС, и будет действовать в своих интересах.

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В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу с призывом не инициировать обсуждения о членстве Украины на предстоящем саммите в Брюсселе. По его мнению, ЕС необходимо поднять данный вопрос через пять — десять лет. Также Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева.

«Главной проблемой для президента Совета (ЕС Шарля Мишеля. – Прим. ред.) в конце недели будет являться — как всегда — его политический кошмар, который не верит в европейские «ценности» и отказывается осуждать Россию: Виктор Орбан, премьер Венгрии», — констатировал Пьер Анро.

Он напомнил, что ЕС необходимо единогласное решение, чтобы одобрить финансирование для Украины и начать процесс принятия ее в объединение, однако «Орбан четко говорит "нет"».

По его словам, на позицию венгерского политика не смогли оказать влияние ни встречи с Шарлем Мишелем и с Владимиром Зеленским, ни готовность Еврокомиссии разблокировать предназначенные для Будапешта 10 миллиардов евро. А вслед за Венгрией недовольство по поводу поддержки Евросоюзом Украины растет и в других европейских странах.

«За ним, несомненно, последует и Словакия. В большинстве других стран-членов ЕС есть сильные меньшинства, которые не согласны с Европейской комиссией по вопросу Украины, финансирования ее армии и ее вступления в ЕС», — заявил эксперт, заметив, что цель поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» становится все более труднодостижимой.

При этом у Брюсселя не получится предоставить Киеву даже 5 миллиардов евро без согласия Орбана, отметил он.

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