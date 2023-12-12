В Молдавии заявили о признании местных выборов нелегитимными

Апелляционный суд Кишинева отменил отстранение партии «Шанс» от местных выборов в Молдавии. Лидер партии Алексей Лунгу написал в своем Telegram-канале, что это делает выборы нелегитимными.

Лунгу назвал решение суда «историческим».

«Этим решением мы доказали, что государственные органы действовали незаконно и неправомерно, нарушили фундаментальные права человека и право на свободные выборы», — подчеркнул он.

По словам политика, решение суда сделало местные выборы, проведенные без участия партии, «непредставительными и нелегитимными». Он сообщил, что партия проанализирует вердикт, после чего объявит о своих дальнейших шагах.

«Борьба не окончена! Борьба только начинается, дорогие друзья! Справедливость на нашей стороне!» — заключил он.

Местные выборы в Молдавии прошли в ноябре. За два дня до их начала партию «Шанс» отстранили от выборов по решению правительственной комиссии. Власти страны утверждали, что «Шанс» представляет собой реорганизованную запрещенную в стране партию «Шор».