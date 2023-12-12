Польша заявила о требовании мобилизации всего мира ради Украины

Польша потребует полной мобилизации ресурсов всего свободного мира ради помощи Украине. Об этом в ходе программной речи заявил новый действующий премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Reuters.

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По его словам, Украина сможет победить в конфликте с Россией лишь при объединенных усилиях всего западного свободного мира, призвав ЕС к увеличению трат на оборону и финансовой помощи Киеву.