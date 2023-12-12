СМИ: стороны конфликта в Йемене могут вскоре заключить мирный договор

Международно признанное правительство Йемена и мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) получили проект мирного договора для завершения многолетнего конфликта. Об этом сообщил телеканал AlHadath со ссылкой на источники.

Стороны конфликта в Йемене могут вскоре заключить мирный договор
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По их сведениям, копию документа также получил специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг. Согласно утверждению собеседников канала, он уже начал проработку вопросов протокола для определения места и времени подписания мирного договора.

14-19 сентября в Эр-Рияде проходили переговоры между делегацией "Ансар Аллах" и представителями Саудовской Аравии.

В частности, хуситы встретились с министром обороны королевства принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом. По данным источников агентства Reuters, стороны достигли "определенного прогресса" в обсуждении основных спорных вопросов, касающихся вывода иностранных сил из Йемена и предоставления социальных гарантий населению на подконтрольной хуситам территории. По завершении переговоров Министерство иностранных дел Саудовской Аравии распространило заявление, в котором положительно оценило "результаты важных дискуссий о разработке дорожной карты мирного процесса в Йемене".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В начале апреля 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, однако срок действия режима прекращения огня истек 2 октября того же года.