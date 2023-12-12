В Польше снова заблокировали границу с Украиной

В Польше местные перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной в Дорохуске. Об этом заявил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Мулява в соцсети X.

В Польше снова заблокировали границу с Украиной
© Lenta.ru

Он отметил, что акция протеста продолжается. Как рассказал депутат, у полицейских был приказ расчистить границу, нарушая правила, пропуская машины с Украины по неподходящим дорогам. Мулява решил вмешаться, в результате была заблокирована очередная партия автомобилей.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости