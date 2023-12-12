В Польше снова заблокировали границу с Украиной
В Польше местные перевозчики снова заблокировали КПП на границе с Украиной в Дорохуске. Об этом заявил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Мулява в соцсети X.
Он отметил, что акция протеста продолжается. Как рассказал депутат, у полицейских был приказ расчистить границу, нарушая правила, пропуская машины с Украины по неподходящим дорогам. Мулява решил вмешаться, в результате была заблокирована очередная партия автомобилей.
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