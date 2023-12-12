МИД КНР: Аргентина сохраняет приверженность принципу «одного Китая»

Аргентина заявила о готовности углублять сотрудничество с КНР и подтвердила приверженность принципу "одного Китая". Об этом сообщила во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин .

По ее информации, президент Аргентины также заявил о готовности "углублять обмены и сотрудничество с КНР в таких областях, как экономика, торговля, культура и обмены кадрами".

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Приоритетными союзниками Аргентины политик называл Израиль и США. Его советник и будущий глава МИД Диана Мондино 30 ноября заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.