В Польше заявили об отсутствии в ЕС консенсуса по расширению
Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вел Сенк заявил, что на данный момент среди членов Европейского союза (ЕС) нет консенсуса по вопросу расширения объединения, странам не удалось добиться прогресса в этом направлении. Его слова приводит Польское агентство печати.
В то же время он отметил, что среди стран ЕС есть «декларативное согласие» на продолжение поддержки Украины, однако необходимы обязательные решения по финансированию.
«Очевидно, не все государства-члены к этому готовы. Польша всегда была страной, которая, исходя из заботы о собственной безопасности, считала, что российские войска следует держать как можно дальше от наших границ», — заявил Шинковский вел Сенк.
По мнению главы МИД Польши, именно поэтому страны ЕС должны поддерживать Киев в политическом и военном отношении. Однако, по его словам, не все страны готовы к такому развитию событий.
До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».
ЕК также рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».