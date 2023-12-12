Армения поддержала стремление Молдавии и Украины в ЕС

Ереван поддерживает стремление Украины и Молдавии попасть в ЕС, а также сама разделяет европейские стремления, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Lenta.ru

"Наше правительство приветствует решение Европейской комиссии предложить Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины и предоставить Грузии статус кандидата. Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские стремления", - отметил министр. ТАСС