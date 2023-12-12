На Украине назвали последствие отсутствия помощи ЕС

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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна окажется на грани выживания, если Европейский союз (ЕС) не выделит финансирование в размере 50 миллиардов евро. Ее слова о последствии отсутствия помощи ЕС приводит газета Financial Times (FT).

Она допустила, что если Евросоюз не выделит финансирование, то может быть промежуточное решение. При этом, по ее словам, это оставит республику «на грани выживания с нулевой [финансовой] предсказуемостью на целый год».

Как рассказала Стефанишина, ей не дали никаких обещаний, что Киев получит 50 миллиардов евро от ЕС в какой-либо форме. Она подчеркнула, что альтернативный вариант поставит под угрозу стабильность республики. Кроме того, как утверждает вице-премьер, неспособность Евросоюза согласовать финансовый пакет для Украины и начать переговоры по ее вступлению в объединение Киев рассмотрит как «провал всего ЕС».