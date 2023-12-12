Премьера Великобритании призвали вести себя как Черчилль

Главы государств Европы призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя как британский премьер времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль. Как пишет газета Telegraph со ссылкой на источники, союзники хотят, чтобы Лондон возглавил западную помощь Киеву на фоне рисков ее прекращения.

Один из источников газеты отметил, что сейчас в рядах британских консерваторов нет фигуры, которая могла бы быть подобна Черчиллю. Без нее на Западе могли забыть, «что стоит на кону».

В публикации отмечается, что сокращение помощи ЕС и США может привести к поражению Украины. По этой причине на Западе надеются, что Сунак может вдохнуть новые силы на фоне все более сдержанных заявлений канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.