Кандидат в президенты США заявил о превосходстве оружия РФ над американским

Кандидат в президенты также отметил, что союз России и Китая является главной угрозой для национальной безопасности США, однако американское правительство лишь усиливает его, предоставляя военную помощь Украине. По его словам, помогать Киеву и дальше не имеет никакого смысла, потому что Вооруженные силы Украины уже получили большое количество средств, но так ничего и добились на поле боя.