Канцлер Австрии озвучил позицию по переговорам о членстве Украины в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что в текущей ситуации Вена не согласится на начало переговоров с Украиной по членству в ЕС. Об этом сообщается на сайте австрийского парламента.

11 декабря Нехаммер выступил перед комитетом по делам Евросоюза нижней палаты парламента.

Вопросы большинства депутатов на встрече с канцлером касались Украины и Ближнего Востока. Один из парламентариев спросил Нехаммера, консультировалась ли с ним глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, прежде чем рекомендовать переговоры с Украиной о членстве. Нехаммер ответил отрицательно.

Нехаммер ответил на вопрос еще трех депутатов, заверив, что Австрия не согласится на переговоры с Украиной в нынешних условиях.

«Не должно быть никакого преференциального режима для Украины, особенно с учетом Боснии и Герцеговины, с которой [в первую очередь — прим.ред.] должны начаться переговоры о вступлении», — подчеркнул канцлер.

В целом Австрия по-прежнему придерживается линии ЕС, когда речь идет о солидарности с Украиной, «но не нарушая нейтралитета», пояснил Нехаммер.