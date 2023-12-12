Канцлер Австрии озвучил позицию по переговорам о членстве Украины в ЕС
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что в текущей ситуации Вена не согласится на начало переговоров с Украиной по членству в ЕС. Об этом сообщается на сайте австрийского парламента.
11 декабря Нехаммер выступил перед комитетом по делам Евросоюза нижней палаты парламента.
Вопросы большинства депутатов на встрече с канцлером касались Украины и Ближнего Востока. Один из парламентариев спросил Нехаммера, консультировалась ли с ним глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, прежде чем рекомендовать переговоры с Украиной о членстве. Нехаммер ответил отрицательно.
Нехаммер ответил на вопрос еще трех депутатов, заверив, что Австрия не согласится на переговоры с Украиной в нынешних условиях.
«Не должно быть никакого преференциального режима для Украины, особенно с учетом Боснии и Герцеговины, с которой [в первую очередь — прим.ред.] должны начаться переговоры о вступлении», — подчеркнул канцлер.
В целом Австрия по-прежнему придерживается линии ЕС, когда речь идет о солидарности с Украиной, «но не нарушая нейтралитета», пояснил Нехаммер.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала совету ЕС начать переговоры с Киевом о вступлении в Евросоюз. Окончательное решение будет принято лидерами ЕС на саммите, который пройдет 14-15 декабря. Само членство станет возможным только после завершения страной необходимых реформ, включающих борьбу с коррупцией.