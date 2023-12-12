«Вывести Конгресс из паралича»: западные СМИ о визите Зеленского в США

Сенаторы-республиканцы на прошлой неделе заблокировали миллиарды долларов военной помощи Украине, а 11 декабря Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы попытаться переубедить их. Западные СМИ сомневаются, что его план сработает — разногласия между демократами и республиканцами слишком сильны.

Politico назвала этот визит последней попыткой Белого дома оказать давление на Конгресс, отказывающийся одобрять новую помощь Украине. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, визит Зеленского в Вашингтон может увеличить общественную поддержку Украины: многие республиканцы по-прежнему выступают за помощь Киеву и появление Зеленского в США накануне Рождества может возобновить импульс.

«Всякий раз, когда он приезжает сюда, это возможность попасть на первые полосы новостей, напомнить людям о том, что именно поставлено на карту, что происходит на Украине прямо сейчас, почему это все еще важно для американского народа», — подчеркнул другой источник издания в администрации США.

Судьба миллиардов долларов помощи Украине остается в подвешенном состоянии, несмотря на «решающее выступление» Зеленского в США, отмечает CNN. Визит Зеленского в Вашингтон — третий с начала боевых действий в 2022 году — вряд ли изменит сложившуюся в Вашингтоне динамику, в рамках которой республиканцы не готовы сделать для Киева больше, если демократы и Белый дом не уступят в вопросе миграционной политики.

CNN назвал это сложным моментом для Белого дома, которому приходится снова и снова доказывать, что Украина переживает критический переломный момент. И все же администрация президента Джо Байдена, вероятно, не сможет предоставить обещанные ресурсы, подчеркивает телеканал. Источники CNN утверждают, что сейчас требования республиканцев по границе слишком консервативны, чтобы демократы могли с ними согласиться.