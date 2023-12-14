Министры экономики и сельского хозяйства Японии подали в отставку из-за скандала

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура и глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита подали заявления об отставке из-за скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Скандал затрагивает несколько фракций ЛДП, в основном крупнейшую внутрипартийную группу покойного экс-премьера Синдзо Абэ, и уже привел к обвалу рейтингов правительства до рекордно низких отметок около 23%, что считается "опасной чертой".