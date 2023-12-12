Байден пообещал помогать Израилю до полного уничтожения ХАМАС

«Мы должны быть осторожны, и они должны быть осторожны. Общественное мнение всего мира может измениться за одну ночь, мы не можем этого допустить», — заявил американский лидер.

Байден сообщил, что Вашингтон продолжит работать над освобождением заложников, удерживаемых в Газе, а также над тем, чтобы отправить как можно больше гуманитарной помощи «ни в чем не повинным палестинским гражданским лицам».