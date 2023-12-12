Пока вы спали: заявление Чехии о возможной войне с РФ и пожар на британском корабле

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Kyodo: премьер Японии 14 декабря уволит четырех министров из-за скандала с откатами

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14 декабря состоятся перестановки в японском правительстве, в ходе которых глава кабмина Фумио Кисида планирует снять со своих постов четырех министров из-за скандала со сбором политических пожертвований с нарушением финансовой отчетности, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Своих постов лишатся генеральный секретарь кабинета Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита.

Скандал с откатами разгорелся в последние недели и стал одной из причин снижения рейтингов правительства до рекордных значений.

Возле Йемена загорелся британский корабль

Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании сообщил о происшествии с судном к западу от йеменского порта Моха, что привело к возгоранию на борту, сообщает news.ru.

Инцидент произошел в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива к западу от йеменского порта Моха. Власти ведут расследование.

Весь экипаж в безопасности.

Прочим судам рекомендовано проявлять бдительность и информировать центр о любой подозрительной активности.

Украина будет участвовать в Олимпиаде-2024

Украина будет участвовать в Олимпийских играх, которые состоятся в 2024 году в Париже, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Матвея Бедного.

Он назвал Игры мощной площадкой для обсуждения спецоперации, которую нецелесообразно терять.

Бедный отметил, что у Киева есть чуть более полугода, «чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали».

МВФ одобрил 900 млн долларов для Украины

Международный валютный фонд решил выделить транш для Киева в 900 миллионов долларов, сообщает «Ура.ру».

Средства предназначены на погашение дефицита государственного бюджета на текущий год. Данный транш станет последним в 2023 году.

В предстоящем году украинские власти намерены получить от фонда как минимум 5 миллиардов долларов.

В Генштабе Чехии оценили вероятность военного конфликта с Россией

Избежать потенциального конфликта с Россией можно только с помощью запугивания, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление начальника генерального штаба Чехии Карела Ржегка.

Он призвал продолжать помогать Киеву, так как Украина «покупает время» для Европы. Ржегка указал, что Киев «держит Россию подальше от границ» Евросоюза.