Reuters заявили о голоде в Газе

В секторе Газа, где армия Израиля проводит операцию против ХАМАС, среди гражданского населения распространяется голод, пишет Reuters.

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За все время боевых действий подавляющее большинство жителей Газы были изгнаны из своих домов, сейчас в густонаселенном анклаве невозможно найти убежище или еду. По данным ООН, 85 % населения сейчас сконцентрированы в южных районах, условия прибывания там люди описываю как «адские».

«Люди, вынужденные неоднократно бежать, умирали от голода и холода, а также от бомбардировок, описывая грабежи грузовиков с гуманитарной помощью и заоблачные цены», – пишет агентство.

Один палестинец, не пожелавший раскрыть свое имя из-за угрозы репрессий, рассказал Reuters, что он не ел три дня и вынужден был просить хлеба для своих детей.

«Я притворяюсь сильным, но боюсь, что рухну перед ними в любой момент», – сказал мужчина.

ХАМАС напал на Израиль 7 октября. В ходе рейда палестинцев было убито 1,2 тысячи израильтян, свыше 200 взято в плен в качестве заложников. В ответ Израильская армия начала против ХМАС операцию в секторе Газа.