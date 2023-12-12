Reuters заявили о голоде в Газе
В секторе Газа, где армия Израиля проводит операцию против ХАМАС, среди гражданского населения распространяется голод, пишет Reuters.
За все время боевых действий подавляющее большинство жителей Газы были изгнаны из своих домов, сейчас в густонаселенном анклаве невозможно найти убежище или еду. По данным ООН, 85 % населения сейчас сконцентрированы в южных районах, условия прибывания там люди описываю как «адские».
«Люди, вынужденные неоднократно бежать, умирали от голода и холода, а также от бомбардировок, описывая грабежи грузовиков с гуманитарной помощью и заоблачные цены», – пишет агентство.
Один палестинец, не пожелавший раскрыть свое имя из-за угрозы репрессий, рассказал Reuters, что он не ел три дня и вынужден был просить хлеба для своих детей.
«Я притворяюсь сильным, но боюсь, что рухну перед ними в любой момент», – сказал мужчина.
ХАМАС напал на Израиль 7 октября. В ходе рейда палестинцев было убито 1,2 тысячи израильтян, свыше 200 взято в плен в качестве заложников. В ответ Израильская армия начала против ХМАС операцию в секторе Газа.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Израиле заявили о задержании свыше 500 членов ХАМАС.