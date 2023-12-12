Западные СМИ раскритиковали Киев за отношение к финансированию от США

Многие высокопоставленные лица на Украине не понимают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны Вашингтона, у них нереалистичные ожидания насчет поставок от США, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, у этих украинских генералов и высокопоставленных гражданских официальных лиц нереалистичные ожидания относительно того, что будут поставлять американские власти. Так, например, они просят миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует. Также Киев хочет добиться «символических побед», делая ставку на удары по инфраструктуре России.

При этом американские и украинские военные лидеры ищут новую стратегию, которую они смогут начать реализовывать в начале 2024 года, чтобы возродить благосостояние Киева и зафиксировать поддержку страны против России. Толчок к новому подходу возник после того, как многомесячное контрнаступление Украины не помогло добиться цели вернуть территорию, а также после нескольких недель часто напряженных встреч между высшими американскими чиновниками и их украинскими коллегами.