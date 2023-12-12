Стало известно о решении премьера Японии на фоне скандала с откатами

Перестановки в правительстве Японии, в ходе которых премьер-министр Фумио Кисида планирует снять со своих постов четырех министров из-за скандала со сбором политических пожертвований с нарушением финансовой отчетности, пройдут 14 декабря. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Как ожидается, свои посты потеряют генеральный секретарь кабинета Хирокадзу Мацуно, который считается "вторым человеком" в правительстве, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита.

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Скандал с откатами, как в японской прессе называют получение доходов от сбора политических пожертвований без соответствующего оформления в отчетах, разгорелся в последние недели и стал одной из причин снижения рейтингов правительства до рекордно низких значений. Фракции правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Расследование ведется в отношении пяти основных фракций в ЛДП, однако до сих пор под подозрения попали лишь члены фракции покойного экс-премьера Синдзо Абэ и бывшего генсека партии Тосихиро Никаи. В связи с этим источники местных СМИ сообщали, что Кисида может снять с постов не только министров из фракции Абэ, но и других чиновников более низкого уровня - госминистров и парламентских заместителей министров, а также представителей руководящего состава правящей ЛДП. В общей сложности эти правительственные должности занимают 15 членов фракции Абэ, еще трое занимают руководящие посты в партии.

Отстранение всех представителей фракции Абэ грозит ее существованию, что в свою очередь может сказаться на внутрипартийных позициях самого Кисиды, поскольку эта группа депутатов - самая крупная в ЛДП, и планы премьера вызывают сопротивление с ее стороны. Фракция Абэ объединяет 99 депутатов, которые имеют более четверти всех мест в парламенте, которыми располагает ЛДП.