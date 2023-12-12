Очередной промах: Байден запутался в цифрах

Президент США Джо Байден запутался в подсказках на телесуфлере по время визита в Лас-Вегас. Говоря об инвестициях, политик неверно произнес сумму. «Более миллиарда трехсот миллионов триллиона трехсот миллионов долларов», - сказал Байден под аплодисменты присутствовавших.

Очередной промах: Байден запутался в цифрах
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При этом ведущая Sky News Australia Рита Панахи высмеяла такой промах президента.

«Что это было, Джо, что это было? Самое неприятное то, что он читал это с телесуфлера, а мы все равно получили "более миллиарда трехсот миллионов триллиона трехсот миллионов долларов"», - заявила журналистка.

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что провал политики Байдена на Ближнем Востоке не даст ему шанса пойти на второй президентский срок. Разгневанные высокими ценами на нефть и невозможностью расширить ее добычу нефтяные магнаты США уберут политика.

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