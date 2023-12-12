Очередной промах: Байден запутался в цифрах
Президент США Джо Байден запутался в подсказках на телесуфлере по время визита в Лас-Вегас. Говоря об инвестициях, политик неверно произнес сумму. «Более миллиарда трехсот миллионов триллиона трехсот миллионов долларов», - сказал Байден под аплодисменты присутствовавших.
При этом ведущая Sky News Australia Рита Панахи высмеяла такой промах президента.
«Что это было, Джо, что это было? Самое неприятное то, что он читал это с телесуфлера, а мы все равно получили "более миллиарда трехсот миллионов триллиона трехсот миллионов долларов"», - заявила журналистка.
Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что провал политики Байдена на Ближнем Востоке не даст ему шанса пойти на второй президентский срок. Разгневанные высокими ценами на нефть и невозможностью расширить ее добычу нефтяные магнаты США уберут политика.