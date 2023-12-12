Мадуро предсказал судьбу Зеленского

"Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, - Гуаидо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами (в кармане – ред.)", – цитирует РИА Новости Мадуро.