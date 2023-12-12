Мадуро: Зеленского "выкинут на помойку"
США используют Владимира Зеленского и выкинут на помойку как ненужную марионетку, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, - Гуаидо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами (в кармане – ред.)", – цитирует РИА Новости Мадуро.
Ранее "СП" писала, что лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что знает, когда «хозяева» Зеленского вынудят его приступить к мирным переговорам. Мол, произойдет это совсем скоро — в январе 2024 года в Давосе.