В ВОЗ посчитали расходы на здравоохранение в мире за 2021 год

Расходы на здравоохранение в мире достигли в разгар пандемии ковида в 2021 году рекордно высокого уровня в $9,8 трлн, или 10,3% глобального ВВП. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В опубликованном в Женеве докладе, посвященном отмечаемому ежегодно 12 декабря Дню всеобщего охвата услугами здравоохранения, ВОЗ констатировала, что в 2021 году "глобальные расходы на здравоохранение достигли нового максимума в $9,8 трлн, или 10,3% мирового ВВП".

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В организации обратили внимание на "крайне неравномерное" распределение затрат. Государственные расходы на здравоохранение увеличились повсеместно "за исключением стран с низким уровнем доходов".

"В 2021 году около 11% населения мира проживали в странах, которые тратили менее $50 на человека в год, тогда как средние затраты на здравоохранение на душу населения в государствах с высоким уровнем доходов составляли около $4 тыс.", - отметили в ВОЗ.

На долю стран с низкими доходами "пришлось лишь 0,24% глобальных расходов на здравоохранение, хотя в них проживает 8% населения мира".

"Инвестиции в здравоохранение необходимо продолжать", - считают в ВОЗ.

Рекордные расходы в 2021 году свидетельствуют о том, что страны уделяли приоритетное внимание общественному здравоохранению в разгар пандемии, несмотря на масштабные потрясения в экономике и обществе. В докладе также подчеркивается, что рост государственных расходов на здравоохранение, наблюдавшийся в этот период, вряд ли сохранится, поскольку "страны переключают внимание на решение других экономических приоритетов, таких, как замедление роста, высокие темпы инфляции и увеличение обязательств по обслуживанию долга".

"Для движения к всеобщему охвату услугами здравоохранения необходимо устойчивое государственное финансирование здравоохранения. Это особенно важно сейчас, когда мир сталкивается с климатическим кризисом, конфликтами и другими чрезвычайными ситуациями", - заявил помощник генерального директора ВОЗ по вопросам всеобщего охвата услугами здравоохранения Брюс Эйлуорд.

"Здоровье и благополучие людей должны быть защищены устойчивыми системами здравоохранения, которые также смогут противостоять этим потрясениям", - заключил он.